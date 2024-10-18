Mash узнал о самовольном оставлении позиций солдатами ВСУ в Курской области

Около 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно покинули позиции в районе Толстого Луга Курской области в попытке сбежать из «полукотла». Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Газета.Ru

По его данным, украинские военнослужащие попали под мощную атаку беспилотниками и артиллерией. По итогу ударов были уничтожены свыше 50 вражеских солдат, а еще несколько десятков человек сдались в плен, говорится в публикации. Вечерняя Москва

Источники канала сообщают, что брошенных тел солдат ВСУ в Курской области так много, что российским военным приходится хоронить их своими силами. Российская газета