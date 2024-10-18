Минобороны отчиталось о ходе взятия под контроль населенных пунктов в зоне СВО

Российские войска за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие данные стали известны из еженедельного брифинга Минобороны России. Lenta.ru

«Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики. <...> В результате действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики. <...> Подразделениями группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Михайловка и Красный Яр Донецкой Народной Республики. <...> В результате действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Левадное Запорожской области», - сказали там. ТАСС

Отмечается, что за неделю в российский плен на линии боевого соприкосновения сдались 48 украинских военнослужащих. RT на русском