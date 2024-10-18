В ВСУ заявили о сложной ситуации в Часовом Яре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Часовом Яре оказались в очень сложной ситуации в связи с наступлением российских войск. Об этом в интервью The Wall Street Journal (WSJ) заявил младший сержант украинской армии Станислав Маковий.

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Офицер рассказал, что в течение 11 дней находился на передовой под постоянными обстрелами артиллерии, танков и беспилотников. Он отметил, что был заперт на позиции с очень ограниченным количеством провизии.

«Все тяжело. Самое трудное — оставаться человеком», — приводятся в публикации слова Маковия.

Ранее капитан украинской пехоты Ростислав Касьяненко рассказал об изменении баланса сил в Часовом Яре. По словам военного, если ранее его бригада удерживала город в течение полугода, то теперь для падения населенного пункта за несколько дней достаточно всего одной ошибки украинского командования.