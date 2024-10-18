Умеров: мобилизация украинцев с 18 лет невозможна из-за решения Рады

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что мобилизовать молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет не позволяет решение Верховной рады.

"Партнеры интересуются, почему мы [на Украине] не мобилизуем людей в возрасте от 18 до 25 лет. Мы им поясняем, что это условие Верховной рады, которое позволяет нам мобилизовать людей только с 25 до 60 лет", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос "Радио Свободы" (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций). Умеров при этом пояснил, что подобные вопросы задают часто. "А мы просто так и отвечаем", - добавил министр.

По его словам, Минобороны всегда готово дать людям выбор, но сейчас работает, исходя из норм законодательства.

"Но если у кого-то возникнет желание служить [в армии], то мы всегда будем рады", - добавил Умеров.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский признавал, что представители Запада периодически предлагают Киеву подумать о снижении возраста мобилизации в украинскую армию с 25 до 18 лет. По его словам, западные партнеры считают, что как раз возраст 18-25 лет наиболее оптимальный для того, чтобы граждане могли эффективно воевать. В то же время депутат утверждает, что ни Рада, ни министерство обороны, Генштаб и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пока не представляли никаких инициатив по поводу снижения призывного возраста.