Депутат призвал порадоваться повторной рассылке электронных повесток

Повторное получение электронной повестки в военкомат московскими призывниками связано с тестированием системы рассылки. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, «это нормальный процесс» и волноваться из-за повторных повесток не стоит.

«В нашей стране вообще ни о чём переживать никому не надо... Чего переживать? Радоваться надо!» - сказал он.

Депутат также добавил, что тестовый режим продлится до 1 января 2025 года, отметив, что основным документом в рамках осеннего призыва является «бумажная повестка».

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Ранее Картаполов заявил, что срочников осеннего призыва не отправят на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».