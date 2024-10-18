Депутат призвал порадоваться повторной рассылке электронных повесток

Картаполов призвал порадоваться повторной рассылке электронных повесток
Повторное получение электронной повестки в военкомат московскими призывниками связано с тестированием системы рассылки. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, «это нормальный процесс» и волноваться из-за повторных повесток не стоит.
«В нашей стране вообще ни о чём переживать никому не надо... Чего переживать? Радоваться надо!» - сказал он.
Депутат также добавил, что тестовый режим продлится до 1 января 2025 года, отметив, что основным документом в рамках осеннего призыва является «бумажная повестка».
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Ранее Картаполов заявил, что срочников осеннего призыва не отправят на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».