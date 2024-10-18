В Lobaev Arms рассказали о винтовке ZOV

Новая винтовка ZOV компании Lobaev Arms скоро появится в войсках. Об этом говорится в репортаже газеты «Известия» с международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO в Москве.

По словам представитель компании Ольги Канашкиной, во многом массу винтовки — 4,7 килограмма — создает утяжеленный снайперский приклад.

«При решении штурмовых задач, а это ближний бой, постоянное движение и смена позиций, на винтовку можно установить более простой приклад. Он тоже удобный и компактный, но позволяет снизить вес винтовки где-то на 400–500 граммов», — сказала собеседник.

Издание замечает, что на выставке на винтовку обратили внимание двое мужчин, одетых в зеленые куртки в милитари-стиле, которые подержали в руках и осмотрели оружие. В войсках увидим, — сказал один из них.

Ранее представитель производителя стрелкового оружия Lobaev Arms Алексей Сторожук рассказал порталу News.ru, что полуавтоматическая винтовка ZOV, которую представили на выставке ORЁLEXPO в Москве, отличается кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты (MOA).