Группа вооруженных людей проникла из Иордании в Израиль

Израильские военные зафиксировали проникновение на территорию страны группы вооруженных людей со стороны Иордании. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад военнослужащие Армии обороны Израиля выявили группу террористов, которые проникли из Иордании на израильскую территорию к югу от Мертвого моря", - говорится в сообщении.

Между военными и лазутчиками завязалась перестрелка, заявили в армии.

"На место происшествия были направлены войска Армии обороны Израиля, и двое террористов, открывших в сторону войск огонь, были нейтрализованы [израильскими] силами", - проинформировали в пресс-службе.

Военные прочесывают окрестности места происшествия, добавили в армии.