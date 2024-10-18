Гладков опроверг информацию о заходе украинской ДРГ в Журавлевку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг распространяемую в мессенджерах информацию о заходе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины на территорию села Журавлевка Белгородского района. Село находится под абсолютным контролем ВС РФ.

Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"Хотел кратко прокомментировать обстановку в Журавлевке Белгородского района. Напомню, она сложная у нас с 22 февраля 2022 года. Сейчас находится под абсолютным контролем ситуации наших военных", - сказал губернатор.

Ранее в мессенджерах распространялась информация о попытке захода украинской ДРГ на территорию региона со стороны Журавлевки.