Разгромили натовскую технику ВСУ: успехи российской армии к утру 18 октября

Взвод гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил РСЗО «Град», САУ Krab и гаубицу М77. Что известно об этом и других успехах российской армии к утру 18 октября?

Уничтожили РСЗО, САУ и гаубицу НАТО

В Минобороны РФ заявили, что взвод гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил украинские реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу М777 производства США.

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«Расчеты 152-мм буксируемых пушек „Гиацинт-Б“ группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач уничтожили РСЗО „Град“, САУ Krab, гаубицу М777 и укрепленные опорные пункты с живой силой ВСУ», — сказано в сообщении.

Также ранее расчет поразил опорные пункты противника.

«FPV-дроны сильно перевернули все представление о войне. Приходится адаптироваться. Принимаются меры своевременно, быстро. Поражаем врага, беспилотники. Все удачно, все успешно получается. У нас устанавливаются противодронные системы, РЭБ — они удачно глушат. Беспилотники противника теряют сигнал и падают. Наши военнослужащие также работают по ним из штатного вооружения. <...> В ходе боевой работы мы поражали разную технику — БМП, ствольная артиллерия», — рассказал командир артиллерийского взвода с позывным Седой.

Разгромили опорник ВСУ

Расчет самоходного миномета «Нона-СВК» группировки войск «Центр» разгромил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

«Военнослужащие расчета 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия 2С23 „Нона-СВК“ горного мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ разгромили опорный пункт противника на Авдеевском направлении», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Там добавили, что координаты цели были получены от расчетов беспилотных летательных аппаратов, экипаж самоходного орудия в сопровождении группы воздушного прикрытия выдвинулся на огневую позицию.

«Наведя орудие на цель, военнослужащие произвели серию выстрелов 120-миллиметровыми снарядами по опорному пункту ВСУ, уничтожив долговременные огневые точки и укрытия противника», — сообщили в Минобороны.

Поразили ретранслятор ВСУ

В пресс-службе Минобороны России рассказали, что операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» поразили бойцов ВСУ в укрытых позициях и уничтожили ретранслятор для работы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов.

«На Ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательных и ударных FPV-дронов группировки войск „Днепр“ обнаружили и поразили живую силу ВСУ в укрытых позициях, а также уничтожили ретранслятор работы беспилотников противника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что операторы дронов осуществляют разведку позиций ВСУ и днем и ночью, 24 часа в сутки, засекая месторасположение техники, огневых средств и личного состава противника с использованием мини-камер и тепловизоров. Со слов российских военнослужащих, операторы FPV-дронов, выполняя свою работу, сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику.

Ликвидировали бронетехнику и живую силу ВСУ

Российские вертолетчики на Ка-52М нанесли удар по бронетехнике и живой силе украинских войск в приграничном районе Курской области, цель была уничтожена, сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области», — говорится в заявлении.

Пуск ракеты выполнялся для поддержки сухопутных войск. Летчики армейской авиации отстрелялись по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ.