Министерство обороны Украины "наплевательски" относится к лечению и реабилитации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), получивших травмы и увечья в ходе боев в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В украинской армии большие проблемы с реабилитацией раненых. Силами радиоэлектронной разведки Вооруженных сил РФ, дислоцирующимися на харьковском направлении, зафиксирован ряд переговоров по сотовой связи украинских военнослужащих, в которых обсуждалась тема реабилитации раненых и получивших увечья в результате боевых действий. В ходе беседы между абонентами было установлено, что украинское министерство обороны наплевательски относится к тем, кто уже по состоянию здоровья не сможет проходить службу", - сказал он.

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Марочко добавил, что во время общения по сотовой связи украинские военнослужащие также жаловались на отсутствие социальных выплат и отказы в бесплатном протезировании. Со слов солдат ВСУ, чей разговор был зафиксирован российскими военнослужащими, проблемы в социальной поддержке военных начались "в последние пару месяцев", и "ранее в этом отношении было немного лучше".