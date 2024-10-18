Ганчев: ВСУ продолжают подтягивать резервы на Харьковское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы на харьковское направление. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

«Интенсивность боев во всех самых горячих точках Харьковской области, Волчанского, Липцевского направления продолжаются, но они (ВСУ) все равно продолжают подтягивать свои резервы и ротация продолжается», — отметил он.

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По словам Ганчева, у ВСУ большие потери, они их стараются восполнять.

Ранее Виталий Ганчев сообщил, что власти Украины начали эвакуацию администрации, силовиков и населения из Купянска на фоне наступления Вооруженных сил России. По его словам, Украина осознает, что город рано или поздно перейдет под контроль России.

Также глава российской ВГА Харьковской области рассказал, что ВС России давят украинских военных на сватовско-купянском направлении. Дорога в районе Кругляковки простреливается, но севернее реки Оскол российские войска контролируют перемещение войск Вооруженных сил Украины.