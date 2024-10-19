СМИ: армия Израиля нанесла серию ударов по югу Ливана

Армия обороны Израиля нанесла три удара по городу Хиам на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

© РИА Новости

Информации о жертвах и пострадавших не приводится.

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В результате одного из израильских ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.