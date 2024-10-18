Боец ВС РФ заявил, что ВСУ в Максимильяновке боялись ближнего боя

Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Шакир рассказал ТАСС, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбегали с позиций в случае риска столкнуться в ближнем бою с российскими бойцами.

"В ближнем бою они [ВСУ] отступают. Мы подходили к ним близко-близко, и они отступали. И так из дома в дом (где у ВСУ были оборудованы позиции - прим. ТАСС). Близкого боя они боятся. Поэтому мы рвались всегда вперед. Чем ближе к ним, тем быстрее они отступали", - сказал штурмовик.

Он подчеркнул, что "дерзко и агрессивно" противник ведет себя только на расстоянии.

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