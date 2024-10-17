Путин назвал поддержку ветеранов СВО общим нравственным долгом

Поддержка ветеранов специальной военной операции (СВО) является общим нравственным долгом для всех, это нужно закладывать и в развитие паралимпийского движения на территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту.

"Особые задачи стоят и перед Паралимпийским комитетом [России], который должен участвовать в развитии любительской, массовой составляющей адаптационного спорта", - сказал Путин.

Президент отметил, что делать это нужно "с учетом проектов, направленных на реабилитацию ветеранов специальной военной операции". Это один из наших безусловных приоритетов, наш общенравственный долг - поддержать наших героев", - подчеркнул глава государства.