В Киеве прокомментировали сообщения о планах создать ядерное оружие

Советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал «ерундой» публикацию немецкого издания Bild о планах Киева создать ядерное оружие. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на источник.

Ранее обозреватель Юлиан Репке опубликовал в Bild материал, в котором рассказал о планах властей Украины создать ядерное оружие.

По мнению Литвинова, Репке ничем не отличается от других пропагандистов, так же, как и они, вбрасывает в информационное пространство различные «глупости».

Bild: Киеву нужно несколько недель для создания ядерного оружия

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, в свою очередь, что возможность создания Украиной ядерного оружия абсолютно исключена, поскольку у Киева «нет компетенций, материалов и оборудования».