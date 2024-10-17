Залужный объяснил провалы ВСУ недостаточной помощью Запада
Экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что провалы украинской армии можно объяснить недостаточной помощью от стран Запада. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время мероприятия аналитического центра из Великобритании Chatham House (признан нежелательной организацией в России). По словам Залужного, в 2023 году ВСУ не смогли достигнуть успеха в зоне боевых действий из-за недостаточной помощи со стороны стран Запада.
«Запад, боясь то ли ядерной войны, то ли эскалации <...> не обеспечил Украину необходимым количеством оружия, поэтому в 2023 году мы не смогли достичь значимых успехов», — заявил он.
Ранее Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине.