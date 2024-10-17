Залужный объяснил провалы ВСУ в 2023 году

Экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что провалы украинской армии можно объяснить недостаточной помощью от стран Запада. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Такое заявление он сделал во время мероприятия аналитического центра из Великобритании Chatham House (признан нежелательной организацией в России). По словам Залужного, в 2023 году ВСУ не смогли достигнуть успеха в зоне боевых действий из-за недостаточной помощи со стороны стран Запада.

«Запад, боясь то ли ядерной войны, то ли эскалации <...> не обеспечил Украину необходимым количеством оружия, поэтому в 2023 году мы не смогли достичь значимых успехов», — заявил он.

Ранее Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине.