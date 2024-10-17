Почти 500 солдат попали в окружении в Курской области

До 500 военнослужащих личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в кольцо российские военные в Любимовке Курской области. Об этом сообщает SHOT. Газета.Ru

По данным канала, подразделения ВСУ, находящиеся в кольце, потеряли значительное количество бронетехники. Также SHOT утверждает, что сотни украинских солдат находятся в такой ситуации из-за взрыва мостов, что затрудняет противнику выход на ротацию личного состава. News.ru

Официального подтверждения данной информации пока нет. Российская газета