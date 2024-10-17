«Ростех»: ВСУ кустарно перенимают опыт России по оснащению техники «мангалами»

Украинские военные лихорадочно и кустарно перенимают опыт России по оснащению бронетехники «мангалами», наблюдать за этим сейчас — смешно, заявили в «Ростехе». Так российская госкорпорация прокомментировала статью Business Insider о том, как ВСУ в кооперации с местным бизнесом пытаются оснащать танки Abrams и Leopard сетчатыми металлическими навесами и решетками для защиты от дронов. RT на русском

«Наш опыт, над которым поначалу смеялись, в итоге оказался очень востребованным», — отметили в «Ростехе». Газета.Ru

Там отметили, что всю бронетехнику «Ростеха», которую направляют в зону проведения специальной военной операции (СВО), штатно оснащают «мангалами». Также в госкорпорации подчеркнули, что специалисты постоянно анализируют боевое применение техники для ее дальнейшего усовершенствования. Lenta.ru