Почти 500 солдат попали в окружении в Курской области

Почти 500 солдат Вооруженных сил Украины оказались в окружении в Курской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, украинским военным не удается выбраться из окружения, все их попытки были неудачными.

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Кроме того, как указал канал, подразделения ВСУ, находящиеся в кольце, потеряли значительное количество бронетехники. Также SHOT утверждает, что сотни украинских солдат находятся в такой ситуации из-за взрыва мостов, что затрудняет противнику выход на ротацию личного состава.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что российская армия освободила от ВСУ село Старая Сорочина и деревню Александрию в Курской области. По его данным, ВС РФ также взяли под контроль пропускной пункт Бондаревка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Минобороны рассказало подробности о боях в Курской области

16 октября Mash сообщал, что ВС РФ освободили деревню Викторовку в Курской области, которая была последним восточным пунктом, занимаемым ВСУ. По его данным, здесь противник попал в котел. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.