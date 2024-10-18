$97.15-0.11105.76-0.33
Почта

Китай прокомментировал помощь России на Украине

Китай не является участником украинского кризиса и никогда не поставлял ни России, ни Украине оружие для применения в боевых действиях. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает China News.

Китай прокомментировал помощь России на Украине
© Lenta.ru

«Китай не является создателем или участником украинского кризиса (...) Также Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта, строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, в том числе дронов», — отметила дипломат.

Мао Нин подчеркнула, что Пекин «решительно выступает против незаконных односторонних санкций», введенных Вашингтоном в отношении китайских компаний. Она добавила, что Китай «никогда не примет безосновательных обвинений» и не будет поддаваться давлению со стороны США.

Ранее США внесли в санкционные списки одно физическое и три юридических лица, которые, по мнению Вашингтона, связаны с разработкой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Гарпия», использующегося в конфликте на Украине. По словам представителя американской администрации, разработка беспилотника этой модели якобы велась в Китае в сотрудничестве с российскими оборонными предприятиями.

Военные новости
Мао Нин
Пекин
Вашингтон
Китай
Соединенные Штаты
Украина
Санкции