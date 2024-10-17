Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не стал исключать возможность мобилизации женщин на Украине. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

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По словам Залужного, мобилизация женщин на Украине является нежелательным решением, однако к ней все равно могут прибегнуть при острой необходимости. Бывший главнокомандующий также уточнил, что на данный момент уже 30 тысяч военных ВСУ погибли, еще сотни тысяч получили ранения — при этом Залужный добавил, что Украина все равно продолжит бороться.

Ранее Залужный заявил, что Украине «будет почти невозможно» выйти из затяжного военного конфликта.