Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине
Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не стал исключать возможность мобилизации женщин на Украине. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По словам Залужного, мобилизация женщин на Украине является нежелательным решением, однако к ней все равно могут прибегнуть при острой необходимости. Бывший главнокомандующий также уточнил, что на данный момент уже 30 тысяч военных ВСУ погибли, еще сотни тысяч получили ранения — при этом Залужный добавил, что Украина все равно продолжит бороться.
Ранее Залужный заявил, что Украине «будет почти невозможно» выйти из затяжного военного конфликта.