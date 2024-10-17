Стало известно о возможной ликвидации лидера ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера палестинского движения ХАМАС Яхья Синвара. Об этом сообщает РБК.

Помимо этого, были ликвидированы еще двое боевиков. Личности убитых пока не установлены, однако в ЦАХАЛ считают, что одним из них может быть Синвар.

«На данном этапе личности террористов не установлены. В здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Как сообщает газета The New York Times, тело убитого, который может быть Яхией Синваром, было доставлено в Израиль для проведения ДНК-экспертизы.

Ранее в «Хезболле» заявили, что Израиль не взял под контроль ни одну деревню в Ливане.