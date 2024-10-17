Соединенное Королевство намерено в будущем разместить на восточном фланге НАТО свои основные боевые танки Challenger 3, а также колесные бронемашины Boxer, рассказал министр обороны Великобритании Джон Хили. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в четверг, 17 октября, глава ведомства подписал в Брюсселе соглашение с Эстонией.

Хили пояснил, что на фоне усиления глобальных угроз «непоколебимая приверженность страны НАТО» еще никогда не была столь важна.

По его словам, Лондон в связи со сложившейся ситуацией собирается отправить в Эстонию тысячи военнослужащих — 4-ю легкую бригаду своих сухопутных сил.

«4-я бригада представляет собой высокомобильную силу, хорошо подготовленную к действиям в условиях встречающегося в Эстонии ландшафта», — подчеркнул министр.

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Хили отметил, что в ближайшие годы в регионе также будут впервые размещены современные танки Challenger 3 и бронемашины Boxer.