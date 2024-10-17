Великобритания может привести в состояние готовности до 5 тысяч военнослужащих для их отправки на российско-эстонскую границу. Об этом пишет газета Independent.

В материале утверждается, что главы оборонных ведомств двух стран намерены подписать соглашение о сотрудничестве, которое вступит в силу в июле 2025 года. В частности, этот документ предусматривает переброску при необходимости британских военных в Эстонию для укрепления восточного фланга НАТО.

"Тысячи военных Великобритании будут приведены в готовность для размещения на границе Эстонии с Россией", - пишет издание.

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Газета отмечает, что всего Великобритания может привести в состояние готовности для последующей переброски до пяти тысяч солдат 4-й бригады британских сухопутных войск, которая дислоцируется в графстве Северный Йоркшир.

Более того, по данным издания, вместе с бригадой в Эстонию могут направить вертолеты, ракетные пусковые установки, а в будущем новейшие танки Challenger 3 и бронемашины Boxer.

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