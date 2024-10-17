Стало известно о принятом по десяткам вагнеровцев с русскими фамилиями решении

Десятки участвовавших в боях за Артемовск (бывшее украинское название — Бахмут) сотрудников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» наградят. О принятом решении стало известно из публикации журналиста Анастасии Кашеваровой, которую разместил в своем блоге командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Как рассказала Кашеварова, перешедшие в новые подразделения вагнеровцы и члены семей не доживших до этого решения бойцов получат более пятидесяти государственных наград. Журналист отметила, что награждение должно было состояться еще в 2023 году, однако после вооруженного мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина наградной список был «заморожен».

«И вот первые государственные награды за Бахмут будут получены бойцами в "Ахмате". Знаю, что Апти Алаудинов бился за ребят. Подавал документы бойцов на награды. Знаю список, за кого подавал — все русские фамилии», — сообщила Кашеварова.

Бои за Артемовск велись с августа 2022 года по 21 мая 2023 года — 224 дня. В участвовавшей в боях за город ЧВК «Вагнер» прозвали операцию «Бахмутской мясорубкой» и ввели внутреннюю медаль с этим названием. С победой в боях за город вагнеровцев поздравлял Путин, он обещал, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам. Военный эксперт Евгений Норин заявил, что взятие Артемовска имеет скорее символическое, чем стратегическое значение.

Пригожин объявил о вооруженном мятеже 23 июня и приступил к активным действиям 24 июня. В Москве, Подмосковье и в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин назвал предателями организаторов мятежа. Колонны Пригожина не дошли до Москвы 200 километров и остановились после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.