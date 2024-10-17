В Москве представлена новая уникальная винтовка ZOV

Новая полуавтоматическая винтовка ZOV стала единственной в России, которая стреляет с кучностью 0,5 МОА (угловых минут), что считается снайперской точностью, рассказал NEWS.ru представитель известного производителя высокоточного стрелкового оружия Lobaev Arms Алексей Сторожук на выставке ORËLEXPO в Москве. По его словам, оружие позволяет вести прицельный огонь на расстоянии 1 км.

ZOV выполнена на базе оружия семейства AR-15 в калибре .308 Win и позволяет вести прицельный огонь на дистанцию 1 км. Наша главная особенность — это стволы. ZOV, пожалуй, — единственная в России винтовка, позволяющая стрелять с кучностью 0,5 МОА интенсивной стрельбой в полуавтоматическом режиме, — заявил Сторожук.

По его словам, оружие также осмотрел известный блогер, актёр и специалист по боевым искусствам Сергей Бадюк.

В выставке ORËLEXPO принимают участие более 100 российских и иностранных компаний и частных мастеров. Свою продукцию продемонстрировали в том числе и представители из Китая. Публике представлены различные системы охотничьего и снайперского оружия, варианты тюнинга вооружений, бронежилеты и тактическое снаряжение, оптические и лазерные прицелы, приборы ночного видения, боеприпасы практически всех стрелковых калибров. Также представлены ножи для выживания и охотничьи ножи, произведения таксидермистов для сохранения охотничьих трофеев.