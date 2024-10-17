Российские войска освободили еще два населенных пунктов в Курской области

Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области — Старую Сорочину и Александрию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Кроме того, под контролем российских войск оказался пропускной пункт Бондаревка. Продвижение ВС России осложнило положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Источник уточнил, что порядка двух тысяч военнослужащих Украины рискуют в ближайшем времени оказаться в окружении российской армии.

17 октября в приграничном районе Курской области вертолеты Ми-28НМ при помощи авиационных ракет ликвидировали бронетехнику Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.