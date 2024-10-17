Бойцы 143-й пехотной бригады украинской армии пригрозили командованию массово покинуть свои позиции в районе Харькова, ссылаясь на нехватку офицеров и боеприпасов из-за авантюры киевского режима в Курской области. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил представитель пророссийского подполья. Вечерняя Москва

«Украинские военнослужащие из 143-й отдельной пехотной бригады ВСУ открыто обратились к своему командованию, угрожая массово и организованно оставить позиции на харьковском направлении», — передает РИА Новости слова подпольщика. Ura.Ru

По словам украинских военных, им нечем защищать свои позиции «от русских танков», потому что все имеющиеся резервы и вооружение киевский режим бросил в Курскую область, отмечается в публикации. News.ru