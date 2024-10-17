Военнослужащие спецназа «Ахмат» некоторое время назад прорвались в тыл Вооруженных сил Украины за канал Северский Донец в районе Часова Яра, заявил командир батальона с позывным Шустрый. Украинцы, по его словам, не ожидали увидеть российских солдат возле укреплений, которые возводились еще полгода назад. Шустрый добавил, что спецназовцы уничтожили блиндаж ВСУ и взяли в плен одного из военнослужащих противника. В живых остался он один. News.ru

Отмечается, что требовалось захватить наблюдательный пункт, где сидели разведчики ВСУ. Российские штурмовики знали частоту, на которой общается противник, позывные командиров и другие маркеры. От имени украинского офицера «ахматовцы» вызвали по радио солдат из блиндажа и приказали ему взять в плен двух русских - якобы те идут к ним без оружия и брони, на все готовые. Предвкушая легкую поживу, разведчики вылезли из укрытия. Снаружи действительно оказались русские: но с оружием, в броне и количестве явно больше двух. Высунувшихся уложили на месте, в открытую дверь блиндажа накидали гранат. Каким-то чудом там уцелел боец 24-й бригады ВСУ Александр Пикало - единственный выживший, он сдался в плен. Российская газета

«Планшет, к сожалению, он успел уничтожить. Но так много чего рассказал», — сообщил российский военный. RT на русском