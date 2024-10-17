ВС РФ освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР. Об этом в четверг, 17 октября, заявили в Минобороны РФ.

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— В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики, — цитирует сообщение МО ТАСС.

ВС РФ продвинулись в районе Часова Яра в ДНР. Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State. По данным ресурса, значительное наступление было зафиксировано на юге города. Сообщается, что на данном участке бойцы ВС РФ взяли под контроль дорожную развилку, которая ведет в Часов Яр из Константиновки.

14 октября подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное Запорожской области. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Потери украинской армии составили до 120 военнослужащих.

В Курской области 19 населенных пунктов освободили от украинских войск. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, отличились несколько российских подразделений, особенно морпехи 155-й бригады.