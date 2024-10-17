Спецназ "Ахмат" захватил позицию ВСУ у Часов Яра, прикинувшись пленными

Батальон спецназа "Ахмат" первым из российских подразделений пересек канал Северский Донец у Часов Яра и постепенно занимает господствующие над местностью высоты.Работают лихо и творчески - вот лишь один пример.

© Российская Газета

Требовалось захватить наблюдательный пункт, где сидели разведчики ВСУ. Российские штурмовики знали частоту, на которой общается противник, позывные командиров и другие маркеры. От имени украинского офицера "ахматовцы" вызвали по радио солдат из блиндажа и приказали ему взять в плен двух русских - якобы те идут к ним без оружия и брони, на все готовые.

Предвкушая легкую поживу, разведчики вылезли из укрытия. Снаружи действительно оказались русские: но с оружием, в броне и количестве явно больше двух. Высунувшихся уложили на месте, в открытую дверь блиндажа накидали гранат. Каким-то чудом там уцелел боец 24-й бригады ВСУ Александр Пикало - единственный выживший, он сдался в плен.

Теперь 30-летний Александр рассказывает, что давно собирался сдаться в плен, но никак удобного случая не подворачивалось... Что любит Россию и ни разу не выстрелил в ее сынов... Пикало оказался изобретательнее своих товарищей из пехоты - разведчик все-таки. Он не стал говорить, что служит поваром или водителем, а прикинулся связистом: сижу, мол, на рации, никого не трогаю. Любовь к России не помешала ему уничтожить планшет "Крапива" с картами и прочей секретной информацией. Пришлось рассказывать на словах.

"Мы думали, вы за каналом. Не ждали вас здесь", - признался пленный RT.

У Часов Яра российские войска действует по тактике, хорошо зарекомендовавшей себя при взятии Угледара. Избегая штурма "в лоб", они обходят город и берут в клещи. 15 октября стало известно о переходе под контроль ВС РФ ключевой автомобильной развязки в предместье.