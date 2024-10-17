Солдаты Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорыва на территорию еще одного российского региона — Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

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Согласно предоставленной информации, прорыв был осуществлен из Харьковской области вблизи российского населенного пункта Журавлевка. Уточняется, что при атаке ВСУ были задействованы небольшие силы, проверяющие оборону российских войск. Во время движения в лесном массиве у Журавлевки украинские силы подверглись обстрелу из артиллерии и реактивных систем залпового огня, дальнейшая судьба отряда не известна.

Предполагается, что целью новой попытки прорыва было нахождение новых позиций для атак в условиях сложной ситуации группировки ВСУ на линии фронта в Курской области, говорится в публикации.

Российские военные завершают операцию по окружению двух тысяч бойцов Вооруженных сил Украины около населенных пунктов Погребки и Любимовка в Курской области.

Последние успехи российских военных на всей линии боестолкновения с противником приведут к весьма плачевным последствиям для боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог, военный эксперт Евгений Михайлов.