Германия якобы может статью «целью» для России в случае расширения конфликта в Европе. С таким мнением выступила немецкий оборонный эксперт Клаудия Майор, передает Spiegel.

«ФРГ в любом случае была бы целью нападения для России», - подчеркнула она.

По словам Майор, именно Германия является логистическим центром в Европе, поэтому ФРГ якобы может оказаться под угрозой. Кроме того, по мнению эксперта, даже появление американских ракет на территории Германии не сможет принципиально изменить ситуацию якобы имеющей место для ФРГ «угрозы».

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями ставит мир на грань третьей мировой войны. По его мнению, украинский лидер полностью утратил ощущение реальности, он считает себя безнаказанным.