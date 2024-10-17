Боевик ВСУ сделал фото над телами убитых им деда и внука в Курской области

Боевик 61 бригады ВСУ опубликовал в соцсетях фото над ямой с телами убитых деда и внука в Курской области. Они были слегка присыпаны землей.

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"В яме же лежат дед и его внук, решившие оказать нам сопротивление. Продолжаем истребление орков", - сопроводил подписью снимок украинский военный.

Этот страшный кадр обнаружил в Сети командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным "Аид". Его группа истребила немало боевиков 61 бригады, которые бесчинствовали в Курской области в первые недели вторжения. А двоих разведчиков этого подразделения им удалось захватить в плен. Выяснилось, что они были причастны к похищению мирных жителей и издевательствам над ними.