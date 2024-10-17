Боевики ВСУ попытались открыть новое направление к Белгороду

ВСУ попытались открыть новое направление и ударили на границе Белгородской области. Об этом пишет «Военная хроника».

По данным канала, украинские диверсанты зашли в лес у Журавлевки на границе с Харьковский областью. При этом пока попытка не очень динамичная, речь идет о прощупывании обороны.

«Боя как такового не было, группу обнаружили и накрыли огнем из РСЗО и артиллерией. Проблема в том, что этот участок находится рядом с Липцами (Харьковская область), где активно работает ГВ "Север", то есть, добиться здесь эффекта внезапности было сложно», — отмечают военкоры.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Армия России начала операцию по окружению Купянска.