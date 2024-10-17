Восемь украинских пилотов завершают обучение на истребителях F-16 и прибудут на Украину в начале 2025 года. Об этом со ссылкой на данные The Wall Street Journal пишет ТАСС.

По информации источников издания, еще восемь пилотов в прошлом месяце начали подготовку на F-16 в Румынии. Также несколько пилотов проходят обучение во Франции и Великобритании.

Сейчас на Украине находятся 11 пилотов истребителей, способных управлять F-16, утверждает газета.

При этом США намерены переориентироваться в подготовке украинских пилотов F-16 с опытных военнослужащих на молодых курсантов. Причиной такого решения, по словам источников The Wall Street Journal из властных структур, стала нехватка опытных украинских пилотов с необходимыми навыками английского языка, а также то, что «молодые курсанты будут более открыты для обучения в западном стиле».

«Это решение может на много месяцев отодвинуть сроки, когда у Киева появится полноценная эскадрилья самолетов западного производства, готовая к бою», - говорится в статье.

Напомним, что Владимир Зеленский постоянно требовал от западных стран поставить различное дальнобойное оружие, а также истребители, в том числе F-16 американского производства. В июле Киев получил иностранные самолеты.

Первый F-16 был потерян в конце августа. По данным СМИ, причиной крушения стала ошибка пилота. Однако украинский парламентарий Марьяна Безуглая заявляла, что самолет по ошибке сбили ВСУ из ЗРК Patriot.