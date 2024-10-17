Украина использует свои дроны «Лютый» для атак вглубь РФ

Украинские войска запустили свои беспилотники «Лютый» в целях атаки вглубь территории России. Об этом сообщает CNN.

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««Лютый» в одно мгновение исчезает в чернильно-черной украинской ночи. Целью беспилотника является цель, находящаяся в глубине российской территории», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что CNN в конце сентября получил доступ к одному из подразделений дальних беспилотников Украины, входящему в состав ГУР минобороны Украины. Именно оно, отмечает телеканал, запускает беспилотники вглубь РФ.

Над российским регионом сбили три украинских беспилотника

Как пишет CNN, целью этого ВСУ подразделения являются склады с боеприпасами внутри России.

До этого депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ольга Занко направила обращения главе МЧС, а также министру строительства и ЖКХ с предложением рассмотреть проектировку защитных помещений в новых школах для защиты детей от воздушной угрозы, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В пресс-службе добавили, что Занко предложила вводить регулярные всероссийские учения по действиям в случае воздушной угрозы, в том числе угрозы атаки беспилотников.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.