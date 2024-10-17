Спецоперация на Украине 17 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 октября 2024 года.

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Экипажи Ми-28НМ уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипажи российских вертолетов Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

Это произошло в приграничном районе Курской области. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносных зенитных ракетных комплексов противника.

Минобороны заявило об уничтожении огневых точек ВСУ на кураховском направлении

Расчет российской самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожил огневые точки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло на кураховском направлении спецоперации. Расчеты беспилотников выявили огневые точки противника в брошенных домах одного из населенных пунктов. Координаты были переданы артиллеристам.

«Акация» нанесла удар по врагу, поразив огневые точки.

Минобороны показало работу "Града" на правом берегу Днепра

Расчет российской реактивной системы залпового огня «Град» поразил опорные пункты Вооруженных сил Украины на правом берегу реки Днепр, сообщает ТАСС.

Выполнив задачу, боевая машина покинула позицию и ушла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки.

Корректировка их огня ведется в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов.