Действующие военнослужащие стран НАТО, в частности из Франции, Германии и Польши, воюют на стороне ВСУ, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, это уже не только наёмники, а представители регулярных войск блока НАТО.

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«Там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания... Информация об этом от местных жителей поступает», — цитирует Ганчева РИА Новости.

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При этом он подчеркнул, что в рядах ВСУ появлялись граждане уже всех стран альянса, однако основная часть — это французы, немцы и поляки.

Ранее член Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о гибели в ЛНР американского наёмника, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины.

Также бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили говоривших на немецком языке наёмников на одном из участков фронта в зоне спецоперации.