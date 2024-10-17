Ганчев: солдаты стран НАТО воюют на стороне ВСУ
Действующие военнослужащие стран НАТО, в частности из Франции, Германии и Польши, воюют на стороне ВСУ, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, это уже не только наёмники, а представители регулярных войск блока НАТО.
«Там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания... Информация об этом от местных жителей поступает», — цитирует Ганчева РИА Новости.
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При этом он подчеркнул, что в рядах ВСУ появлялись граждане уже всех стран альянса, однако основная часть — это французы, немцы и поляки.
Ранее член Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о гибели в ЛНР американского наёмника, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины.
Также бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили говоривших на немецком языке наёмников на одном из участков фронта в зоне спецоперации.