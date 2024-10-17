Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток» рассказали, что в настоящее время наиболее ожесточенное сопротивление оказывают иностранные военнослужащие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

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Командир штурмового отряда с позывным «Саваль» отметил, что раньше военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) всегда имели при себе документы, указывающие на прохождение подготовки на базах НАТО. Однако сейчас таких свидетельств нет. Вместо этого, по словам военного, украинские войска отправляют на линию боевого соприкосновения без тренировок.

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«Они не отстреливаются, подготавливаются при нашем подходе, если нет ничего белого — просто кричат, что не хотят воевать, поднимают руки», — добавил стрелок штурмового отряда с позывным «Шип».

14 октября старший инструктор Ленинградского полка с позывным «Бетон» рассказал, что иностранные военнослужащие в рядах ВСУ первыми покидают позиции на линии фронта при приближении российских штурмовых групп. Он обратил внимание, что иностранцы призваны поднимать дух и мотивацию украинских солдат.

Ранее российский боец рассказал о шансах противника остаться в живых.