Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали серьезные укрепления на угледарском направлении, в том числе целую сеть подземных переходов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

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«По словам бойцов, враг подготовил серьезные укрепления на угледарском направлении, создал сеть подземных переходов, огневые точки под бетонными перекрытиями», — отметили в оборонном ведомстве.

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Там указали, что российские военные из Приморья обладают необходимым опытом для штурма таких укрепленных позиций: они с помощью беспилотника атакуют опорный пункт ВСУ боеприпасами, пока боекомплект противника не взорвется.

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ рассказали, что украинские солдаты плохо подготовлены и мотивированы, а серьезное сопротивление в ВСУ могут оказывать лишь иностранные наемники. Остальные предпочитают отступить или сдаться в плен.

По словам командира штурмового отряда с позывным «Саваль», раньше у украинских военных при себе были документы с отметкой, что они проходили тренировки на базах НАТО, а сейчас этого нет, поскольку новобранцев сразу кидают в бой без подготовки. Стрелок с позывным «Шип» сообщил, что многие украинцы даже не стреляют в ответ, а кричат, что не хотят воевать, сдаются в плен и говорят, что их силой задержали на улице и отправили на фронт.

6 октября замкомандующего группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков заявил, что ВС РФ завершили зачистку Угледара.

Ранее Рогов заявил о строительстве бункеров ВСУ на Запорожском направлении.