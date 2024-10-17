Мобилизация: последние новости на сегодня 17 октября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 октября 2024, в материале «Рамблера».

Медведев поручил региональным исполкомам ЕР продолжать поддержку бойцов СВО

Региональные исполнительные комитеты партии «Единая Россия» должны быть максимально вовлечены в достижение целей специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя партии, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

По его словам, важно продолжать поддержку фронта и помогать в обеспечении бойцов спецоперации всем необходимым.

Политик отметил, что руководители исполкомов партии отвечают, в том числе, за сбор гуманитарной помощи и ее доставку в новые регионы страны.

Ассоциация ветеранов СВО создана в Татарстане

В Татарстане создана ассоциация ветеранов специальной военной операции, которая будет помогать решению вопросов ветеранов спецоперации и членов их семей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава республики Рустама Минниханова.

По его словам, с первых дней спецоперации республика оказывает всю необходимую помощь бойцам на фронте, участвует в гуманитарных миссиях.

К работе подключились все органы государственной власти и муниципалитеты, предприятия, малый и средний бизнес, общественные объединения и религиозные организации, волонтеры и простые жители республики.

Белоусов поздравил российских военных с освобождением Михайловки

Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил поздравление российским военнослужащим, которые освобождали населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщает РИА Новости.

Его получили командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.

Глава военного ведомства отметил, что в ходе проведения специальной военной операции соединение успешно выполняет боевые задачи, проявляя образцы храбрости и отваги, доказывая, что по праву носит почетное наименование «гвардейское».