Военнослужащие российского штурмового подразделения группировки «Центр» рассказали о взятии поселка Желанное в боях, проходивших в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военнослужащих с позывными «Химик», «Шрам» и «Ака», условия штурма были сложными. Им удалось подавить огневые точки с засевшими в домах пулеметными расчетами противника, а позже и установить флаг России на местном административном здании. Это заняло не один день, противник упорно отстреливался и применял FPV-дроны с зажигательной смесью. В результате «там ни одного целого дома не осталось».

Минобороны РФ: ВСУ создали сеть подземных переходов у Угледара

Помимо установления контроля над поселком, одной из главных задач российских подразделений была эвакуация оставшихся в этой местности мирных жителей. До эвакуации они оказывали помощь российским бойцам — например, заряжать рации солнечными батареями.

17 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали серьезные укрепления на Угледарском направлении, в том числе целую сеть подземных переходов. В Минобороны России указали, что военные из Приморья обладают необходимым опытом для штурма таких укрепленных позиций: они с помощью беспилотника атакуют опорный пункт ВСУ боеприпасами, пока боекомплект противника не взорвется.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль село Красный Яр в ДНР.