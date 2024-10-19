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СМИ: США и Британия нанесли удары по Ходейде

Соединенные Штаты и Великобритания атаковали йеменский город Ходейда - административный центр одноименной провинции, которую контролирует мятежное движение хуситов "Ансар Аллах". Об этом сообщил принадлежащий движению телеканал Al Masirah.

СМИ: США и Британия нанесли удары по Ходейде
© globallookpress.com

По его сведениям, силы коалиции нанесли как минимум два удара по территории порта Рас-Иса, расположенного на берегу Красного моря. Информация о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводится.

США подтвердили новый удар по хуситам в Йемене

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы США и Великобритании стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в Йемене.

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