СМИ: США и Британия нанесли удары по Ходейде

Соединенные Штаты и Великобритания атаковали йеменский город Ходейда - административный центр одноименной провинции, которую контролирует мятежное движение хуситов "Ансар Аллах". Об этом сообщил принадлежащий движению телеканал Al Masirah.

По его сведениям, силы коалиции нанесли как минимум два удара по территории порта Рас-Иса, расположенного на берегу Красного моря. Информация о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводится.

США подтвердили новый удар по хуситам в Йемене

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы США и Великобритании стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в Йемене.