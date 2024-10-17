На Западе назвали число уничтоженных с начала СВО танков Leopard

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились почти 40 танков Leopard с начала специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал американский журнал Business Insider (BI).

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В материале отмечается, что данные машины отличаются мощностью, однако они «не непобедимы».

В зоне СВО уничтожен еще один немецкий танк Leopard

Ранее стала известна реакция франко-германского консорциума KNDS, который производит танки Leopard, на захват машины в зоне СВО. По словам представителя консорциума, это не вызвало беспокойства. Он допустил, что российские специалисты могут «что-то выяснить» в ходе изучения Leopard, но не уточнил, о каких технологиях идет речь.