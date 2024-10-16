Россия нанесла удары по местам базирования боевиков в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по местам базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время брифинга. По словам Игнасюка, всего российская сторона атаковала девять обнаруженных мест базирования боевиков. Кроме того, в ходе атаки были уничтожены пункт подготовки и склад боеприпасов террористов.

«В целях пресечения подобных попыток ВКС России нанесены удары по девяти пунктам базирования боевиков. Также уничтожены пункт подготовки террористов и склад боеприпасов», — заявил он.

Ранее Игнасюк заявил, что ВКС РФ уничтожили в идлибской зоне деэскалации три пункта подготовки террористов.