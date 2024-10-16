Над Орловской областью сбили четыре БПЛА

Над Орловской областью сбили четыре украинских беспилотника. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, повреждений нет.

«На месте происшествия работают оперативные службы. Благодарим наши войска ПВО, надежно защищающих жителей региона», — написал Клычков.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 15 октября ВСУ пытались атаковать три региона России. Украинские БПЛА перехватили над Курской, Тульской и Белгородской областями.