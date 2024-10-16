CNN рассекретил цели украинских беспилотников «Лютый»

Американское издание CNN опубликовало статью, посвященную украинским БПЛА «Лютый». Как указал автор статьи, цель беспилотников находится в глубине российской территории.

Согласно тексту статьи, цель «Лютого» находится в глубине России. При этом, на что конкретно нацелен беспилотник, в CNN не уточнили.

«Начинается 50-секундная погоня на высокой скорости, после чего дрон “Лютый”, длиной 13 футов и размахом крыльев 23 фута, мгновенно исчезает в украинской ночи. Цель беспилотника в глубине территории России», — сообщает издание.

Помимо этого источник также сообщил, что ВСУ используют дроны для атаки по железнодорожным составам и складам с вооружением.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении семи БПЛА над регионами России за сутки.