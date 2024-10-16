США объявили о новом пакете вооружений для Украины на 425 миллионов долларов

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 425 миллионов долларов. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам разговора Байдена с Владимиром Зеленским.

В новый пакет военной помощи вошли в том числе боеприпасы класса "воздух-земля" и бронетехника.

Также США пообещали в ближайшие месяцы поставить Киеву "сотни" ракет для ПВО, "десятки" тактических систем противовоздушной обороны, артиллерию и снаряды к ней.

Помимо этого, Штаты анонсировали передачу Украине "сотен" бронетранспортеров и боевых машин пехоты и "тысяч" бронеавтомобилей.

Как говорится в пресс-релизе, в ноябре Байден примет участие в виртуальной встрече лидеров контактной группы по поддержке Украины в формате "Рамштайн".

Сегодня также стало известно, что Австралия передаст Украине 49 списанных американских танков M1A1 Abrams.