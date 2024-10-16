В офисе президента Украины раскрыли, что содержат тайные положения «плана победы»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал изданию "Страна.ua", что в тайных положениях "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского идет речь об ударах по территории России.

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"В приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружия", - пояснил советник главы Офиса украинского президента.

До этого Владимир Зеленский представил в Раде свой "план победы". План содержит пять пунктов и три секретных положения и предусматривает, в числе прочего, снятие запрета на удары западным оружием вглубь РФ и приглашение Украины в НАТО.

По словам Зеленского, если начать следовать его стратегии сейчас, боевые действия закончатся уже в 2025 году.

Украинский президент уточнил, что победы "будет непросто достичь". В самом начале выступления он заявил о растущем разочаровании и усталости в украинском обществе.